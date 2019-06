Chinas Präsident fordert Kim und Trump zu drittem Gipfel auf

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu einem dritten Gipfel aufgerufen. Bei einem Treffen mit dem südkoreanischen Präsident Moon Jae In vor dem Gipfel der grossen Wirtschaftsnationen (G20) am Donnerstag in Osaka in Japan sagte Kim nach Angaben des chinesischen Staatsfernsehens, China unterstütze "eine neue Runde von Treffen der Führer" der USA und Nordkoreas.