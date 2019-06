Chinas Präsident Xi Jinping setzt Besuch in Nordkorea fort

Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping setzt am Freitag seinen zweitägigen Besuch in Nordkorea fort. Beim ersten Besuch eines chinesischen Präsidenten in dem abgeschotteten Nachbarland seit 14 Jahren rief Xi am Donnerstag die Regierungen Nordkoreas und der USA zur Wiederaufnahme ihrer Verhandlungen über das nordkoreanische Atomwaffenprogramm auf. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un habe er dabei in Pjöngjang gesagt, die internationale Gemeinschaft hoffe generell, dass beide Länder nicht nur die Gespräche fortsetzten, sondern dabei auch Ergebnisse vorlegten, berichtete der chinesische Sender CCTV.