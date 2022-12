Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat zum Konsens für einen besseren Artenschutz in der Welt aufgerufen. In einer Rede per Videoschalte auf dem Weltnaturgipfel im kanadischen Montreal sagte Xi Jinping am Freitag, ein gesundes Ökosystem sei unverzichtbar für das Wohlergehen der Zivilisation. "Wir müssen einen globalen Konsens über den Schutz der Biodiversität aufbauen", sagte Xi Jinping. Es müsse gemeinsam für den Abschluss eines Abkommens gearbeitet werden. Ziele und Wege für den Schutz der Artenvielfalt müssten identifiziert werden, sagte Chinas Präsident.

16.12.2022 13:22