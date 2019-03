Chinas Zentralbankchef warnt vor Finanzrisiken

Chinas Zentralbankchef Yi Gang hat vor finanziellen Risiken gewarnt. Auf einer Pressekonferenz aus Anlass der Jahrestagung des Volkskongresses am Sonntag in Peking verwies der Gouverneur am Sonntag auf eine "sehr turbulente Weltwirtschaft", den anhaltenden Handelskrieg zwischen China und den USA sowie viele Gefahren im chinesischen Finanzsystem. China stehe in diesem Jahr vor "mehr Herausforderungen und Veränderungen".