Chinesen investieren weniger in europäische Firmen

Wachsendes Misstrauen in Europa und eine weniger dynamische Wirtschaft in China bremsen die Kauflust der Firmenkäufer aus der Volksrepublik. 2018 haben chinesische Unternehmen in Europa deutlich weniger Geld für Übernahmen und Beteiligungen ausgegeben als im Vorjahr, wie die Unternehmensberatung EY am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Demnach sank der Wert der chinesischen Firmenkäufe auf 31 Milliarden Dollar (gut 27 Mrd Euro), fast die Hälfte weniger als 2017.