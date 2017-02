Chinesische Übernahme von Golden-Globe-Produzent wackelt

Die geplante Übernahme der amerikanischen TV-Produktionsfirma Dick Clark durch die chinesische Dalian-Wanda-Gruppe steht offenbar auf der Kippe. Das Unternehmen habe Probleme, wegen Bedenken der chinesischen Behörden den Kaufpreis in die USA zu überweisen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf eingeweihte Personen. Es sei aber noch zu früh, von einem Scheitern des Geschäfts zu sprechen. Zuvor hatte der Branchen-Dienst "The Wrap" nach Kreisen berichtet, dass der Deal geplatzt sei.