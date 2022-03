Christian Senn für Sitz im Urner Bankrat vorgeschlagen

Der 1969 geborene Senn ist in Uri aufgewachsen und hat bei der UKB die Banklehre absolviert. In der Folge arbeitete er an der Börse in Zürich und New York sowie im In- und Ausland für die Grossbanken Credit Suisse und UBS.

Ende März endet sein Arbeitsverhältnis bei der CS. Nach 35 Jahren im Bankgeschäft werde sich Senn künftig auf wenige Verwaltungsratsmandate im Finanz- und Immobiliensektor konzentrieren, teilte der Urner Regierungsrat am Dienstag mit. Eines dieser Mandate soll der Sitz im siebenköpfigen Bankrat sein.

Der Landrat befindet in der Session vom 27. April im Rahmen der Bankratswahlen über die Kandidatur. Die übrigen sechs Mitglieder stellen sich zur Wiederwahl für die Amtsdauer vom Juni 2022 bis Mai 2026.

(AWP)