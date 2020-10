Christoph Blocher kündigt Rückzug aus Parteipolitik an

(Mit Kommentar von Christoph Blocher in Abschnitt en 3 und 5 versehen und im letzten Abschnitt mit Hintergrund ergänzt und entsprechend umgeschrieben.) - SVP-Urgestein Christoph Blocher wird am Sonntag 80-jährig. Nun hat er seinen Rückzug aus der Parteipolitik erklärt. In der SVP müsse die jüngere Generation übernehmen.