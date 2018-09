CNN: Cohen will Schweigegeldstreit mit Stormy Daniels beilegen

Der Ex-Anwalt von US-Präsident Donald Trump, Michael Cohen, will laut US-Medienberichten den Rechtsstreit mit Porno-Darstellerin Stormy Daniels um Schweigegeldzahlungen beilegen. Es geht dabei um eine angebliche Affäre Daniels' mit Trump. Wie der Sender CNN am Freitagabend (Ortszeit) berichtete, hat Cohens Firma Daniels ein Angebot unterbreitet: Sie soll demnach ein Schweigegeld in Höhe von 130 000 Dollar zurückzahlen, damit eine 2016 unterzeichnete Schweige-Vereinbarung für nichtig erklärt wird. CNN beruft sich auf einen Anwalt Cohens.