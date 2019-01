cash: Richard Quest, sie haben eben eine Live-Sendung beendet. Was haben Sie den Leuten erzählt?

Richard Quest: Wir haben diskutiert, dass das diesjährige World Economic Forum ohne Staatsoberhäupter stattfindet, die normalerweise hier sind. Aber diese Tatsache ist eigentlich irrelevant. Die wichtige Frage ist, weshalb sie nicht hier sind.

Was sagen die Absagen von Emmanuel Macron, Theresa May oder Donald Trump über den Zustand der Welt aus?

Wir befinden uns nicht in einer Krisenlage wie 2008. Aber die Welt ist in einem schlechten Zustand. Ja, der Zustand ist schrecklich, schmierig und schäbig. Wir haben so viele tiefe politische Differenzen. Und das macht die Lage viel schwieriger als 2008, als die gröbsten Probleme mit eins, zwei, drei Schritten gelöst werden konnten. Die Probleme heute: Der Ärger zwischen den USA und China, der Brexit in Grossbritannien undsoweiter. Wir leben in ernsten Zeiten.

Welche Stimmung wird denn in Davos in den nächsten tagen unter den Entscheidungsträgern herrschen?

Eine düstere, aber fokussierte Stimmung.

Sie erinnern sich sicher an die Trump-Hysterie am letztjährigen WEF…

(unterbricht) Das war ja so was von entsetzlich. Manche WEF-Teilnehmer benahmen sich wie Teenager, die einem Rockstar huldigen.

Es es gut oder schlecht für das WEF selber, dass Trump nicht hier ist?

Für das WEF als Veranstalter ist es sicher schlecht. Für uns als Teilnehmer? Das muss man unterschiedlich beurteilen. Trump hat 2018 die Agenda bestimmt. Es war ein Nachteil, das er erst am letzten Tag seinen Auftritt hatte. So haben alle auf ihn gewartet und auf ihn gestürzt. Besser wäre es gewesen, er hätte am ersten Tag seinen Auftritt gehabt und dann wieder gegangen. Ach, ich glaube, es spielt wirklich keine Rolle, ob er nun hier ist oder nicht. Die CEOs, die Regierungsvertreter, die Entscheidungsträger hier in Davos: Sie wissen, was zu tun ist.

Stichwort Shutdown. Es schon etwas peinlich, was in den USA passiert.

Natürlich ist das peinlich (ereifert sich). Die Wirtschaftsnation Nummer Eins kann ihre eigenen Angestellten nicht bezahlen. Und die müssen zu kostenlosen Essensausgaben gehen. Essensausgaben! Von den USA, vom reichsten Land der Welt, für ihre Angestellten. Man muss sich das mal vorstellen.

Wo liegt die Lösung zwischen Demokraten und Trump?

Eine Seite wird nachgeben, eher später als früher. Danach werden wohl alle vergessen, wie trostlos das alles war. Aber ich sage Ihnen etwas: Nach diesem Shutdown wird es für die USA schwieriger, dem Rest der Welt die Leviten lesen zu können.

Welches werden Ihre Interview-Highlights hier in Davos sein?

Christine Lagarde ist immer ein Highlight.

Warum?

Als Chefin des Internationalen Währungsfonds gehört sie zu den mächtigsten und einflussreichsten Personen der Welt. Sie ist die Person, welche den Warnfinger hebt bei der Wirtschaftsentwicklung. Und die Leute nehmen ihre Warnungen meist nicht ernst.

Kurze Frage noch zum Aktienmarkt: Wird der derzeitige Aufschwung an den Börsen anhalten?

Gute Frage, aber das weiss ich nicht. Um der Antwort näher zu kommen, müssen wir uns fragen, weshalb die Börsen vorher so runtergefallen sind. Sie sind vor allem im Dezember zu stark gefallen. Wo sich nun das Gleichgewicht innerhalb des Rebounds befindet, ist schwierg zu erkennen. Einige Leute behaupten, dass der Bullenmarkt nun noch mindestens zwei Jahre weitergeht. Andere sagen, es ist alles vorbei. Nur ein Verrücker kann Anspruch drauf erheben, zu wissen, was passieren wird.