Commerzbank-Chef Zielke neuer Präsident des deutschen Bankenverbandes

Commerzbank -Chef Martin Zielke ist neuer Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB). Der Vorstand wählte den 57-Jährigen in einer Telefonschalte am Mittwoch zum Nachfolger von Hans-Walter Peters, wie der Verband mitteilte. Peters, Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter der Hamburger Privatbank Berenberg, stand seit Mitte April 2016 an der Spitze des BdB, der die privaten Banken in Deutschland vertritt.