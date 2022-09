Computerchips sind für Biden von nationalem Sicherheitsinteresse

US-Präsident Joe Biden hat die Herstellung hochmoderner Computerchips in den USA als Frage der nationalen Sicherheit im Wettstreit mit China bezeichnet. Biden sagte am Freitag bei der Grundsteinlegung einer neuen Chipfabrik des US-Halbleiterkonzerns Intel in Columbus im US-Bundesstaat Ohio: "All dies ist in unserem wirtschaftlichen Interesse, und es ist auch in unserem nationalen Sicherheitsinteresse."