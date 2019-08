Conte kündigt Regierung im 'Zeichen der Neuheit' an

Der amtierende Ministerpräsident Giuseppe Conte hat ein "neues Kapitel" in der italienischen Regierung angekündigt. "Es ist eine sehr heikle Phase für das Land und wir müssen so schnell wie möglich die politische Unsicherheit beenden, die diese Regierungskrise ausgelöst hat", sagte Conte am Donnerstag, nachdem ihn Staatschef Sergio Mattarella mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt hatte.