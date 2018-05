Präsident Sergio Mattarella erteilte am Donnerstag dem Juristen Giuseppe Conte den Regierungsauftrag, wie ein Vertreter des Staatsoberhaupts am Abend bekanntgab. Die Vereidigung solle am Freitag um 16 Uhr MESZ in Rom stattfinden, danach sei eine Vertrauensabstimmung geplant.

Conte wird von der populistischen 5-Sterne-Bewegung und der rechten Lega unterstützt. Ein erster Anlauf zur Regierungsbildung unter Conte war gescheitert, nachdem Mattarella einen Euro-kritischen Kandidaten für einen Ministerposten abgelehnt hatte. Die Koalition der 5 Sterne und der Lega hat für Unruhe an den Märkten gesorgt.

(Reuters)