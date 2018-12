Continental eröffnet Versuchslabor zur Kautschukgewinnung

Der Reifenhersteller Continental will Kautschuk künftig in Anklam gewinnen. Am Donnerstag wird in der Kleinstadt im Landkreis Vorpommern-Greifswald ein Forschungs- und Versuchslabor zur Herstellung von Kautschuk aus Russischem Löwenzahn eröffnet, wie das Wirtschaftsministerium am Dienstag mitteilte. "Künftig soll in dem Labor der Anbau und die Verarbeitung von Russischem Löwenzahn als alternative Rohstoffquelle zum Kautschukbaum in den Tropen erforscht werden", sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) im Vorfeld. Er sieht damit den Grundstein für weiteres Wachstum in der Region Vorpommern gelegt.