Corona-Ansteckungen in Spreitenbach, Zürcher Party-Club und in Graubünden

(Zusammenfassung mit Superspreader-Event im Kanton Zürich und Corona-Hotspot in Graubünden) - In Spreitenbach AG sind in einer Bar über 20 Personen mit dem Coronavirus infiziert worden. Die Ansteckungen hängen mit "grosser Wahrscheinlichkeit" mit dem Grossevent vom 21. Juni in einem Zürcher Party-Club zusammen.