Corona-Auswirkungen: Parmelin trifft Vertreter der Exportwirtschaft

Die Situation der Schweizer Exportwirtschaft sei weiterhin herausfordernd und drohe sich aufgrund der zweiten Corona-Welle zu verschärfen, teilte das Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) am Dienstag mit. Der virtuelle Austausch am zweiten Runden Tisch habe neben einer aktuellen Lagebeurteilung auch eine vertiefte Diskussion über die Prioritäten der Schweizer Exportwirtschaft in den kommenden Monaten erlaubt.

Der Rückgang des schweizerischen Aussenhandels im 2. Quartal sei rekordhoch gewesen. Auch wenn im 3. Quartal zwischenzeitlich eine Erholung eingesetzt habe, bleibe die Situation für zahlreiche Schweizer Exportbranchen herausfordernd. Sie drohe sich zudem wegen der zweiten Welle zu verschärfen. Dies insbesondere auch, weil zurzeit wichtige Exportmärkte selber von der Pandemie betroffen seien.

Die aktuellen Einschränkungen bei Geschäftsreisen würden die Exportwirtschaft zusätzlich behindern. Erwünscht seien Erleichterungen durch neue Teststrategien oder andere rasch wirksame Lösungen. Ein Zeichen der Zuversicht stellen aus Sicht der Exportwirtschaft die positiven Meldungen über den möglichen Einsatz von Impfstoffen im 2021 dar, wie es weiter heisst.

Am Treffen nahmen Vertreterinnen und Vertreter von 19 Wirtschaftsverbänden und Handelskammern, des Staatssekretariats für Wirtschaft Seco, Switzerland Global Enterprise (S-GE), der Schweizerischen Exportrisikoversicherung (Serv) und der Messe- und Projektkommission (MPK) teil. Das erste Treffen im August war noch persönlich durchgeführt worden.

(AWP)