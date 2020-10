Corona-Fallzahlen steigen laut BAG vorderhand rasant weiter

(Gesamtzusammenfassung) - In der Schweiz wird sich der rasante Anstieg der Corona-Fallzahlen vorderhand nicht verlangsamen. Das machte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag deutlich - und meldete 3008 neue Ansteckungen innert 24 Stunden. Das bedeutet eine Verdoppelung in einer Woche.