Corona-Impfstoff: Pharmagigant Sanofi löst in Frankreich Empörung aus

(Meldung ausgebaut) - Der Topmanager des Pharmakonzerns Sanofi hat mit Äusserungen über eine mögliche Bevorzugung der USA bei einem künftigen Corona-Impfstoff in Frankreich breite Empörung ausgelöst. Auch Staatschef Emmanuel Macron schaltete sich am Donnerstag in die Debatte ein. Der 42-Jährige setze für eine koordinierte und multilaterale Reaktion ein, damit ein möglicher Impfstoff für alle als ein öffentliches Gut verfügbar sei. Das verlautete aus Kreisen des Pariser Präsidialamts. Der Impfstoff müsse der "Logik der Märkte" entzogen werden. In der kommenden Woche solle es ein Treffen mit Sanofi geben.