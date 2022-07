Die Zahl der Krankenhauseinweisungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist in den USA stark angestiegen. Seit Mai habe sich die Zahl verdoppelt, sagte Rochelle Walensky, Leiterin des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), am Dienstag in Washington. Im Schnitt seien in der vergangenen Woche 5100 Menschen pro Tag wegen einer Infektion mit dem Virus ins Krankenhaus gekommen, etwa 350 Todesfälle gebe es pro Tag. In den USA leben rund 330 Millionen Menschen.