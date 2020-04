Die "SonntagsZeitung" zitierte aus einem Schreiben des Bundesamtes für Verkehr (BAV) an die Transportunternehmen, das der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vorlag. "Arbeitsausfälle, die auf behördliche Massnahmen oder andere nicht vom Arbeitgeber zu vertretenden Umstände zurückzuführen sind, sind anrechenbar", heisst es darin.

Bei Bedarf profitieren

Die von den Behörden ergriffenen Massnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus seien als aussergewöhnliche Umstände zu betrachten und ein Gesuch daher gerechtfertigt. Das gelte auch für den öffentlichen Verkehr. Transportunternehmen und deren Angestellte zahlten Beiträge an die Arbeitslosenversicherung und sollten bei Bedarf profitieren können, sagte BAV-Sprecher Michael Müller zu dem Schreiben.

Das BAV schickte den Brief an SBB und Postauto mit dem Auftrag, sie den einzelnen Unternehmen weiterzuleiten. Das BAV schloss dabei nicht aus, dass Kantone für Betriebe, die als öffentlich-rechtliche Anstalten gestaltet seien und damit kein eigentliches Betriebsrisiko zu tragen hätten, Kurzarbeit ablehnen könnten.

Die SBB beantragten bereits für mehrere Bereiche Kurzarbeit. Gleiches tat auch Postauto für mehrere hundert Personen, wie Sprecherin Katharina Merkle sagte. Sie bestätigte Angaben der "SonntagsZeitung". Postauto folge damit den Empfehlungen des BAV sowie des Verbandes für öffentlichen Verkehr (VöV).

VöV beklagt Einnahmenausfälle

Der VöV beklagte in einem Brief an Verkehrsministerin und Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga Einnahmeausfälle im Umfang von mehreren hundert Millionen Franken, wie die "SonntagsZeitung" vor einer Woche berichtet hatte.

Die Post deponierte zudem für den Bereich Postnetz einen Antrag für Kurzarbeit, wie Sprecher François Furer Angaben in der "SonntagsZeitung" bestätigte. Betroffen seien Angestellte, die wegen Corona zuhause bleiben müssen, etwa weil sie einer Risikogruppe angehörten. Die Gründe für Kurzarbeit seien damit nicht betrieblich; die Post komme mit dem Antrag ihrer Pflicht als Arbeitgeberin nach.

Post und SBB sind im übrigen nicht die einzigen bundesnahen Betriebe, die Kurzarbeitsgesuche eingereicht haben. Gleiches tat auch die SRG für einen Teil ihrer Belegschaft, wegen der Absage von sportlichen und kulturellen Grossanlässen sowie markanten Einbussen bei den Werbeeinnahmen.

(AWP)