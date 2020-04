Unterdessen stieg auch am Montag die Zahl der nachgewiesenen Infektionen weiter an - innerhalb eines Tages um 552 auf 21'652. Die Kantone meldeten bis Montagabend insgesamt 763 Tote, 87 mehr als am Vortag. Dies ergab eine Zählung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, die sich auf die offiziellen Angaben der Kantone stützt. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) gab am Montag die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 mit 584 an. Es stützt sich auf Angaben der Laboratorien sowie Ärztinnen und Ärzte.

Die neusten Fallzahlen zeigen, dass die Zahl der Infektionen weiterhin stetig ansteigt. Mittlerweile weist die Schweiz eine der höchsten Raten an Neuansteckungen in Europa auf. Sie belaufen sich auf 252 Fälle pro 100'000 Einwohner. Bezogen auf die Einwohnerzahl sind die Kantone Tessin, Genf, Waadt und Basel-Stadt weiterhin am stärksten von der Pandemie betroffen. Mindestens 2471 Covid-19-Patienten wurden hospitalisiert.

Bei den Toten waren laut BAG 64 Prozent Männer. Die Altersspanne der verstorbenen Personen betrug 32 bis 101 Jahre. 97 Prozent der Toten litten zuvor an mindestens einer Vorerkrankung. Die drei am häufigsten genannten Vorerkrankungen waren Bluthochdruck (66 Prozent), Herz-Kreislauferkrankungen (55 Prozent) und Diabetes (28 Prozent).

Die Zahl der durchgeführten Tests auf Covid-19 beläuft sich bisher insgesamt auf rund 162'500, davon fiel das Resultat bei 15 Prozent der Fälle positiv aus.

Zwei Flugzeugladungen aus China

Am Montag landete ein Flugzeug mit 92 Tonnen Schutzmaterial aus China landete in Genf. Das Material soll an 13 Spitäler in der Romandie und im Tessin verteilt werden. Organisiert worden war die Aktion von der Genfer Handelskammer und der Handelskammer Schweiz-China.

Die Fracht hat einen Wert von über drei Millionen Franken, wie die Genfer Handelskammer schreibt. Darunter sind über 2,5 Millionen Atemschutzmasken, 220'000 Schutzbrillen, zehn Millionen Schutzhandschuhe und 1100 Fieberthermometer. Produziert wurden die Schutzausrüstungen vom chinesischen Staatsunternehmen SinoPharm Group. Eine zweite Lieferung mit Schutzmaterial aus China wird noch im April in Genf erwartet.

In Zürich war bereits am Sonntagabend ein Airbus der Swiss mit einer ersten Schutzmaterial-Lieferung für Zürcher Spitäler aus China eingetroffen. Es handelt sich laut der Gesundheitsdirektion um "dringend benötigte" Schutzkittel. Weitere Flüge sind geplant.

Die Schutzausrüstung traf am Sonntagabend aus Shanghai am Flughafen Zürich ein, wie die Gesundheitsdirektion mitteilte. Damit beliefert werden 34 Institutionen des Gesundheitswesens in den Kantonen Zürich und Schwyz.

Bundesrat entscheidet nach Ostern

Der Bundesrat will laut Gesundheitsminister Alain Berset bis spätestens am 16. April sagen können, wie es in der Schweiz nach dem weitgehenden Stillstand des öffentlichen Lebens weitergeht. Jetzt müssten die Anstrengungen aber fortgesetzt werden, "auch wenn wir Opfer bringen müssen," betonte er.

Berset sagte dies am Montag nach einem Besuch eines Spitals und weiterer Einrichtungen des Walliser Gesundheitssystems an einer Medienkonferenz in Sitten.

Sommaruga bei Roche in Basel

Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga traf gleichentags in Basel Vertreter der Regierung, des Pharmakonzerns Roche und des Universitätsspitals. Dabei strich sie die "hervorragende Zusammenarbeit" heraus.

Eine gute und enge Zusammenarbeit mit den Kantonen, welche die Massnahmen des Bundes letztlich umsetzen müssten, sei von grösster Wichtigkeit, sagte Sommaruga.

(AWP)