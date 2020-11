Corona-Krise: Mehr Schuldenerlass für arme Länder von G20 gefordert

Vor dem Treffen der Finanzminister der grossen Industriestaaten (G20) haben Entwicklungsorganisationen einen grösseren Schuldenerlass für arme Länder gefordert als bisher geplant. Die vergangene Woche beschlossene Rahmenvereinbarung der G20 für Schuldenerleichterungen gehe nicht weit genug, kritisierten am Donnerstag die Organisationen One, Oxfam und der Verband Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe (Venro). "Es lässt keine Ambitionen erkennen, eine wirkliche Lösung für die gegenwärtige Liquiditätskrise zu finden", so One-Direktor Stephan Exo-Kreischer.