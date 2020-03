"Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames solidarisches Handeln ankommt", sagte Merkel am Mittwochabend in einer zuvor aufgezeichneten Fernsehansprache laut vorab veröffentlichtem Redetext.

"Ich appelliere an Sie: Halten Sie sich an die Regeln, die nun für die nächste Zeit gelten", sagte die Kanzlerin. Indirekt deutete sie bei einer Nichtbeachtung dieser Regeln eine weitere Verschärfung der Maßnahmen an: "Wir werden als Regierung stets neu prüfen, was sich wieder korrigieren lässt, aber auch: was womöglich noch nötig ist". Innerhalb der Bundesregierung wächst die Sorge, dass viele Menschen in Deutschland den Ernst der Lage noch nicht erkannt haben und dementsprechend die Verhaltensregeln nicht ernst nehmen.

Die Corona-Krise sei eine "dynamische Situation", in der es darauf ankomme, "lernfähig" zu bleiben, "um jederzeit umdenken und mit anderen Instrumenten reagieren zu können", so Merkel. Jeder habe es "selbst in der Hand", wie hoch die Zahl der Opfer am Ende sein werde. "Wie viele geliebte Menschen werden wir verlieren?", fragte die Kanzlerin. "Diese Situation ist ernst und sie ist offen."

Die Bewahrung von Arbeitsplätzen ist prioritär

Merkel wandte sich erstmals in ihrer mehr als 14-jährigen Amtszeit in einer solchen Krisensituation mit einer Fernsehansprache an die Bevölkerung. Selbst während der Finanzkrise unternahm Merkel nicht einen solchen Schritt. Die Kanzlerin bekräftigte die Bereitschaft der Bundesregierung, einer Rezession der deutschen Wirtschaft entgegenzuwirken.

"Die Bundesregierung tut alles, was sie kann, um die wirtschaftlichen Auswirkungen abzufedern - und vor allem um Arbeitsplätze zu bewahren", so Merkel. "Wir können und werden alles einsetzen, was es braucht, um unseren Unternehmern und Arbeitnehmern durch diese schwere Prüfung zu helfen."

(Bloomberg)