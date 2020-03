Atemschutzmasken für das an vorderster Front stehende Personal, die normalerweise etwa 58 Cent pro Stück kosten, wurden von Verkäufern für 7,50 Dollar angeboten, berichtet das Büro von Gouverneur Andrew Cuomo. Thermometer kosten das Doppelte ihres üblichen Preises, Einmal-Handschuhe das Dreifache. Tragbare Röntgengeräte, die bei der Virusdiagnose eingesetzt werden, kosten das 20-fache des Preises, für den sie vor dem Ausnahmezustand verkauft wurden. "Preisabzocke ist ein enormes Problem, und es wird nur noch schlimmer", sagte Cuomo auf einer Pressekonferenz am Montag.

Angesichts von mehr als 43'000 Amerikanern, bei denen Covid-19 diagnostiziert wurde - und Cuomos Erwartung, dass bis zu 80 Prozent der 19,5 Millionen Einwohner New Yorks infiziert werden könnten - ist der Kauf dringend benötigter medizinischer Güter zu einer Achterbahnfahrt geworden. Die Preise ändern sich von Minute zu Minute, Käufer überbieten sich gegenseitig, Geschäftsvereinbarungen platzen im letzten Moment.

Nicht nur die US-Bundesstaaten konkurrieren um potenziell lebensrettende Ausrüstung, sie wetteifern auch mit der Regierung in Washington. Krankenhäuser in der Region New York City, der am stärksten betroffenen Region des Landes, mussten sich auf dem Schwarzmarkt nach wichtiger Ausrüstung umsehen.

John Bonamo von RWJ Barnabas Health, dem grössten Krankenhausausrüster in New Jersey, sagte, seine Organisation habe letzte Woche das Neunfache des üblichen Preises für medizinische Atemschutzmasken gezahlt - und er wäre bereit, in dieser Woche das 20-fache hinzulegen. Er bekomme pro Tag 15 Angebote von chinesischen Fabriken, die Vorauszahlung in bar verlangen. Einige Unternehmen seien seriös, andere nicht.

"Der Schwarzmarkt boomt total", sagte Bonamo.

