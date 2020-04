Corona-Krise: Rom plant neue Milliarden-Hilfen

Die italienische Regierung plant in der Corona-Krise ein weiteres, rund 50 Milliarden Euro schweres Hilfspaket. Das kündigte Ministerpräsident Giuseppe Conte am Dienstag in Rom vor dem Senat an. Die neuen Massnahmen, die einen Umfang von "nicht weniger als 50 Milliarden Euro" haben würden, sollten ein schon bestehendes Hilfspaket ergänzen, sagte er in der kleineren Parlamentskammer. Für diese ersten Massnahmen sind 25 Milliarden Euro angesetzt.