16 Milliarden Dollar sollten direkt an die Produzenten gehen. Obst, Gemüse, Milchprodukte und Fleisch im Wert von drei Milliarden Dollar sollten aufgekauft werden, um dann an Kirchen, Hilfsorganisationen und Tafeln verteilt zu werden, um bedürftigen Bürgern zu helfen.

Die direkten Zahlungen sollten "so schnell wie möglich" verfügbar sein, da die Verluste der Farmer beispiellos seien, sagte Landwirtschaftsminister Sonny Perdue auf einer Pressekonferenz. Die US-Landwirte hatten in den vergangenen Wochen aufgrund der Unterbrechung von Lieferketten Produkte wie Milch und Gemüse wegwerfen müssen. So fielen wegen der Beschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus Restaurants und Schulen als Abnehmer weg, LKW-Fahrer, die die Waren transportierten, fielen aus und auch der Export brach weg. "Das ist nicht nur finanziell belastend, sondern das bricht den Produzenten auch das Herz", sagte Perdue. Er gehe davon aus, dass weitere Hilfen benötigt würden.

(Reuters)