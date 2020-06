Corona-Krise: USA verlängern Grenzschliessungen

Mexikos Aussenministerium teilte auf Twitter mit, dass auch die weitgehende Schliessung der mexikanischen Grenze mit den USA um weitere 30 Tage verlängert werde. Das hätten beide Länder vereinbart. Die rund 3200 Kilometer lange Grenze bleibt damit für nicht wesentliche Übertritte geschlossen. Grenzübertritte aus Handels- oder Arbeitsgründen bleiben aber erlaubt. Es gibt auch weiterhin Flüge zwischen den beiden Ländern.

Die zeitweisen Grenzschliessungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie waren am 21. März in Kraft getreten und schon zweimal verlängert worden. Ziel ist, den nicht notwendigen Reiseverkehr zwischen den Ländern zu unterbinden und zugleich den Verkehr wichtiger Waren wie medizinischer Ausrüstung und Nahrung zu gewährleisten. Am 1. Juli tritt das neue nordamerikanische Freihandelsabkommen USMCA zwischen den drei Ländern in Kraft./cah/DP/fba

(AWP)