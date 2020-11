Unter anderem in Österreich, Polen, Griechenland und Grossbritannien wurden am Wochenende neue Einschränkungen angekündigt. In Grossbritannien müssen die Menschen in England ab Donnerstag für einen Monat zu Hause bleiben - ausser für Wege zur Arbeit, zum Einkauf oder zu Schulen und Universitäten. Österreich verhängte eine nächtliche Ausgangssperre und schloss wie Deutschland alle Restaurants. Polen schloss die Friedhöfe am Sonntag, wo sonst an Allerheiligen Millionen der überwiegend katholischen Bürger ihrer Toten gedenken. Die Slowakei begann damit, fast die gesamten Einwohner auf das Virus zu testen. In Deutschland meldeten die Gesundheitsämter gut 14'000 neue Infektionen, mehr als jemals zuvor an einem Sonntag.

Der Anstieg hat dazu geführt, dass Infektionen nicht mehr zurückverfolgt werden können und sich auch die Intensivstationen der Krankenhäuser der Belastungsgrenze nähern. Ein Infizierter steckt in Deutschland statistisch gesehen mehr als einen weiteren an. Allerdings ging dieser Reproduktionswert (R-Wert) in den letzten Tagen leicht zurück.

Der britische Premier Boris Johnson zog wegen mehr als 20'000 täglichen Neuinfektionen die Reissleine und verhängte einen einmonatigen Lockdown über England. "Wir müssen jetzt handeln", sagte er. Bis auf wenige Ausnahmen sind nur noch Wege zur Arbeit, zum Einkaufen, zu Schulen und Universitäten erlaubt. Nur Geschäfte mit lebenswichtigen Gütern bleiben offen, alle anderen wie auch Restaurants und Bars werden ab nächsten Donnerstag bis 2. Dezember geschlossen.

Gewaltätige Proteste in Spanien gegen Einschränkungen

Ähnliche Einschränkungen verhängte auch Portugal ab nächster Woche für etwa zwei Drittel des Landes, darunter die Regionen um die grössten Städte Lissabon und Porto. Spanien hat landesweit bereits den Ausnahmezustand bis Anfang Mai verhängt. Dagegen gab es am Samstagabend erneut Proteste: In Barcelona warfen Protestierende mit Steinen und anderen Geschossen auf Polizisten. In der nordspanischen Stadt Logrono griffen etwa 150 Menschen die Sicherheitskräfte mit Steinen an, setzten Container in Brand und plünderten Geschäfte. In Haro im Weinanbaugebiet La Rioja musste die Bereitschaftspolizei einschreiten, um die Unruhen einzudämmen. Ministerpräsident Pedro Sanchez verlangte Disziplin: "Gewalttätiges und irrationales Verhalten von einigen wenigen ist nicht hinnehmbar. Das ist nicht der richtige Weg."

Griechenland, das bisher vergleichsweise glimpflich durch die Pandemie gekommen ist, verzeichnet ebenfalls einen starken Anstieg der Infektionen. In nördlichen Landesteilen und auch im Gebiet um Athen müssen Bars und Restaurants schliessen. Bereits bestehende Sperrstunden für Lokale wurde auf weitere Regionen ausgedehnt.

In der Slowakei wurden am Samstag gut 2,5 Millionen Menschen und damit fast die Hälfte der Bevölkerung getestet. Ein Prozent oder fast 26'000 von ihnen waren positiv und müssen in Quarantäne. Damit wird das Land einen Lockdown vermeiden. Die übrigen Einwohner - ausgenommen Kinder unter zehn Jahren - sollen in der kommenden Woche getestet werden.

Nach scharfen Einschränkungen in den vergangenen Monaten meldete Australien einen Erfolg im Kampf gegen das Virus: Erstmals seit fast fünf Monaten habe es keine neuen Positiv-Tests gegeben. Gesundheitsminister Greg Hunt bedankte sich per Twitter beim australischen Volk und besonders den Beschäftigten des Gesundheitswesens.

(Reuters)