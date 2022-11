Für Entwarnung sei es aber vor allem mit Blick auf die Personalsituation in den Gesundheitseinrichtungen zu früh, sagte Bär weiter. "Die Situation in den Spitälern, Pflegeheimen oder in der Spitex ist verbreitet angespannt." Dies sei aber nicht primär wegen der Zahl von Covid-19-Patientinnen und -Patienten der Fall, sondern in erster Linie aufgrund von Engpässen beim Personal.