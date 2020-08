Die Demokraten boten am Freitag an, auf eine Billion Dollar ihrer ursprünglichen Forderung eines Hilfspakets von rund drei Billionen Dollar zu verzichten. Diese Offerte wiesen die Republikaner noch vor Beginn einer neuen Verhandlungsrunde zurück. Das sei keine erfolgsversprechendes Angebot für die Gespräche, sagte Finanzminister Steven Mnuchin. Die Republikaner wollen bislang das Hilfspaket nur mit einer Billion Dollar ausstatten.

Noch am Freitag wollten beide Seiten die Verhandlungen fortsetzen. Das Hilfspaket kann den Kongress nur passieren, wenn auch die Demokraten ihm zustimmen. US-Präsident Donald Trump hat gedroht, die Hilfen per Verfügung anzuordnen. Allerdings ist unklar, ob die präsidiale Verfügungsmacht ausreicht, um gegen den Willen der Opposition das Hilfspaket in Kraft zu setzen.

Es soll Sonder-Arbeitslosenhilfen, Haftungsschutz für Unternehmen, Schutz für Mieter sowie die Finanzierung von Schulen und Gemeinden umfassen.

(Reuters)