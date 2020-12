Eine Garantie, dass das Paket im Kongress tatsächlich durchkommt, gibt es jedoch nicht. Informierten Kreisen zufolge sollen die Monate der Hängepartie bei den Verhandlungen über Wirtschaftshilfen durch zwei sich ergänzende Vorschläge überwunden werden.

Ein Paket soll einen Umfang von 748 Milliarden Dollar haben und alle Bestimmungen enthalten außer bundesstaatlicher und lokaler Hilfe und dem Haftungsschutz für Arbeitgeber.

Ein zweites Paket über 160 Milliarden Dollar soll Punkte enthalten, die Republikaner und Demokraten bislang tief gespalten haben. Dabei soll es um bundesstaatliche und lokalen Hilfen gehen, die durch ein bedarfsorientiertes System zugewiesen werden, sowie um Haftungsbestimmungen.

Senator Joe Manchin, der den Entwurf mit sieben anderen Abgeordneten beider Parteien auf den Weg gebracht hat, kündigte die Vorstellung des Vorschlags für den heutigen Montag an. Zu den Chancen, dass er den Segen beider Kammern des Parlaments erhält, zeigte sich der Demokrat aus West Virginia optimistisch, schränkte allerdings ein: “535 haben eine Stimme, 535. Garantieren, dass sie alle dafür votieren und ihn verabschieden, kann ich nicht.”

US-Finanzminister Steven Mnuchin hat ein konkurrierendes 916 Milliarden Dollar schweres Konjunkturpaket vorgeschlagen. Mnuchin und die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, besprachen am Sonntag in einem etwa halbstündigen Telefongespräch Entwicklungen bei der Bundesfinanzierung, einschließlich Pandemiehilfen. Sie vereinbarten, die Gespräche am Montag fortzusetzen, wie Pelosi-Sprecher Drew Hammill per Twitter mitteilte.

Präsident Donald Trump war an der aktuellen Verhandlungsrunde nicht direkt beteiligt, sagte Fox News aber, dass er sehr stark auf ein Konjunkturpaket dränge.

(Bloomberg)