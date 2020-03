Die bevorzugte Option in Berlin wäre, dass Italien eine erweiterte Kreditlinie durch den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) mit minimalen Bedingungen erhält, wie ein deutscher Vertreter mit Kenntnis der Überlegungen der Regierung berichtete.

Zwar habe Bundeskanzlerin Angela Merkel der informierten Person zufolge gesagt, dass sie gerne über Italiens Antrag auf gemeinsame Emissionen von Coronavirus-Anleihen zur Stützung der Finanzen der Euro-Mitglieder diskutieren werde. Allerdings sei Deutschland nicht bereit, diese Idee voranzutreiben, sagte die Person.

Die Deutschen befürchten auch, dass Italien bereits vor dem Auftreten des Virus erhebliche strukturelle Probleme hatte und dass diese möglicherweise nach dem Ende der Epidemie angegangen werden müssen, hieß es weiter. Die Finanzminister des Euroraums werden am Dienstag eine Videokonferenz abhalten, um die nächsten Schritte zu erörtern.

Die Finanzchefs der Eurozone sind unterrichteten Kreisen zufolge optimistisch, dass sie sich am Dienstag auf weitere Hilfen für Italien einigen können, allerdings sei ein Erfolg nicht garantiert. Sollten sie einen Deal erreichen, so könnten die Staats- und Regierungschefs diesen während ihrer Videokonferenz am Donnerstag billigen.

(Bloomberg)