Coronakrise kann laut IWF Schwächen im Finanzsystem noch verstärken

Die Coronavirus-Krise kann nach Einschätzung des IWF Schwächen im weltweiten Finanzsystem noch verstärken. Sowohl in Industrie- als auch in Schwellenländern könnte die Verschuldung von Unternehmen und Haushalten in einigen Fällen nicht mehr beherrschbar sein, sofern der Konjunktureinbruch besonders heftig ausfalle, heisst es in dem am Donnerstag vorgelegten Finanzstabilitätsbericht des Internationalen Währungsfonds (IWF).