Es sei kein steiler Anstieg, aber immer noch eine beträchtliche Anzahl Menschen, die sich täglich ansteckten, sagte Daniel Koch, vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Donnerstag vor den Bundeshausmedien.

Der Höhepunkt sei noch nicht erreicht. Für verlässliche Prognosen, wie es in den nächsten Wochen weitergehe, sei es aber zu früh. Zu früh ist es laut Koch auch für eine Lockerung der Massnahmen. Gemäss den Zahlen des BAG weist die Schweiz eine der höchsten Inzidenzraten in Europa auf.

Das BAG zählte 432 Todesfälle im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19. Die auf Angaben aus den Kantonen basierende Zählung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA ergab bis Donnerstag am frühen Abend 530 Todesopfer. Künstlich beatmet werden derzeit 378 Patienten.

Ausbreitung dank Handydaten stoppen?

In der Öffentlichkeit wird derzeit oft die Frage diskutiert, ob die Ausbreitung des Virus mittels Handydaten der Bevölkerung verfolgt und allenfalls gar gestoppt werden soll und kann. Eine App soll ihre Nutzer warnen, wenn sie Kontakt zu Infizierten hatten. Die Betroffenen könnten sich dann umgehend zu Hause isolieren sowie einen Test auf Ansteckung in die Wege leiten.

Wann und ob sie zur Verfügung steht, ist noch nicht klar. Laut Koch laufen Abklärungen in der Verwaltung. Es brauche aber einen politischen Entscheid. "Im Moment ist es zu früh, sich dazu zu äussern", sagte Koch. Weit zuversichtlicher gab sich Matthias Egger, Präsident der wissenschaftlichen COVID-19 Task Force. Technisch sei man sehr weit. Laut Egger ist die Beteiligung sowohl für Infizierte wie auch für gesunde Nutzer freiwillig.

Erhöhte Polizeipräsenz an Ostern

Mit den voraussichtlich steigenden Temperaturen in den nächsten Tage steigen auch die Sorgen der Behörden. "Die Einhaltung der Regeln ist absolut überlebensnotwendig - auch bei schönstem Wetter", sagte Stefan Blättler, Präsident der Polizeikommandanten-Konferenz. Die Polizei werde im Hinblick auf die Ostertage auf den Strassen stark präsent sein. Sie soll informieren und Sonnenhungrige zur Umkehr bewegen. Die Strassen blieben aber offen, sagte Blättler.

Besonders grosse Sorgen macht ihm die Situation im Tessin. "Es ist nicht der Moment, von dieser schönen Region und ihrem besonderen Charme zu profitieren", sagte er. Auch der Tessiner Kantonsarzt Giorgio Merlani hat vor Reisen in den Südkanton gewarnt. Die Tessiner Spitäler seien nahe an der Auslastung, sagte Merlani am Donnerstag in der Sendung "Rendez-vous". "Es gibt nur noch knapp Plätze in den Spitälern, und wir können es uns nicht leisten, auch noch den Touristen Plätze zur Verfügung zu stellen."

Test-Drive-in in der Stadt Bern

In Bern wurde am Donnerstag ein Corona-Drive-in-Testzentrum auf dem Berner BEA-Expo-Gelände eröffnet. Testen lassen können sich alle, die den Verdacht hegen, angesteckt zu sein - aber nur, wenn sie einen Online-Fragebogen ausgefüllt haben und mit dem Auto kommen.

Der Testvorgang dauert rund 15 Minuten. 24 bis 48 Stunden nach dem Test erhalten die Testpersonen das Resultat. Das Berner Testzentrum ist das erste dieser Art in der Schweiz. Es handelt sich um ein vom Bund gutgeheissenes Pilotangebot, das später auf weitere Standorte in der Schweiz ausgeweitet werden solle. Das Zentrum kann täglich 200 bis 300 Tests durchführen.

Schuljahr 2019/2020 "vollwertig"

Derweil hat auch die Erziehungsdirektorenkonferenz einen Entscheid gefällt. So soll das Schuljahr 2019/2020 als vollwertig angesehen werden und alle Schülerinnen und Schüler sollen ein Zeugnis mit einem entsprechenden vermerkt bekommen.

Die Schulzeit werde daher nicht verlängert und die kantonal festgelegten Schulkalender bleiben gültig, teilte die EDK mit. Die Ferien werden zudem nicht für den Unterricht genutzt.

Frage nach der Effizienz von Masken

Eine Frage, die in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert wird, ist die Frage nach der Effizienz von Masken. Die in den vergangenen Tagen vom Bund eingesetzte Taskforce aus Wissenschaftlern unter der Leitung von Egger nimmt sich dieser Frage nun an, wie an der Konferenz sagte. Dafür werde jetzt wissenschaftliche Literatur zusammengetragen.

Ein "zentraler Auftrag" des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) an die Taskforce sei es zudem, die Transitionsphase und mögliche Austrittsszenarien des Bundes zu kommentieren, sagte Egger. Dafür seien bereits Modelle und mathematische Hilfestellungen erstellt worden, die dem Krisenstab des Bundes bei der Entscheidfindung dienen sollen. Am Donnerstagabend sollen diese im Beratungsgremium diskutiert werden, am Freitag sollen sie an den Krisenstab gehen.

ÖV wird kaum mehr benutzt

Während Überlegungen zu einem Ausstieg aus der ausserordentlichen Lage gemacht und zum Teil auch lautstark Lösungen gefordert werden, sind die SBB noch daran, ihren Dienst weiter runter zu fahren. Seit Donnerstag fällt nun der Intercity, der zwischen Genf-Flughafen und St. Gallen verkehrt, zwischen Genf-Flughafen und Freiburg aus, wie die SBB mitteilten. Auch der Interregio zwischen Zürich und Luzern sowie der Regioexpress zwischen Olten und Wettingen fallen aus. Die Nachfrage ist gemäss SBB um 80 bis 90 Prozent zurück gegangen.

Zudem sind offenbar noch längst nicht alle Schweizer Reisenden, die in die Schweiz zurückkehren wollen, am Ziel angekommen. Das Aussendepartement hat zwar mit 13 Flügen aus Lateinamerika, Afrika und Asien rund 2000 Schweizerinnen und Schweizer zurückgebracht. Wie Hans-Peter Lenz von Aussendepartement am Donnerstag an der Medienkonferenz sagte, warten aber noch Tausende weitere darauf, zurückkehren zu können.

