Coronavirus: Anstieg der bestätigten Fälle - Lächeln ist das neue Händeschütteln

(Zusammefassung aktualisiert: Gesamtzahl der vom Labor in Genf bestätigten Ansteckungsfälle und getestete Personen) - Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in der Schweiz ist am Wochenende weiter angestiegen. Zahlreiche Anlässe fielen dem bundesrätlichen Veranstaltungsverbot zum Opfer. Das Lächeln wird zum neuen Händeschütteln.