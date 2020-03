"Der Rest der Schweiz wird nachziehen", sagte Daniel Koch, Leiter vom Bundesamt für Gesundheit (BAG). Damit sollen Risikogruppen geschützt werden und die Überlastung der Spitäler verhindert werden, sagte Koch, Leiter Übertragbare Krankheiten des BAG, am Donnerstag gegenüber Radio SRF in der Sendung "Heute Morgen".

Von einem "gesamtschweizerischen Notstand" sei aber nicht die Rede, teilte das BAG in einem Tweet mit:

TI hat gestern Massnahmen beschlossen, um besonders ältere Personen und chronisch Kranke zu schützen.

Das BAG hält dies für sinnvoll. Auch andere Kt werden wohl

solche Massnahmen anwenden. Von einem gesamtschweizerischen Notstand war und ist nicht die Rede. — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) March 12, 2020

"Die Welle ist jetzt da", sagte Koch. Die Schweiz habe jedoch rechtzeitig gehandelt, um das Coronavirus einzudämmen. Man nehme die Situation sehr ernst und man müsse nun möglichst schnell die richtigen Massnahmen treffen. Wichtig sei es, Risikogruppen zu schützen. Damit sollen die Intensivstationen vor Überlastung geschützt und die Infrastruktur der Spitäler richtig genutzt werden. So sollen weitere Todesfälle verhindert werden.

Vier Tote bisher

Die Zahl der Coronavirus-Erkrankungen in der Schweiz steigt weiter an: Am Donnerstagmittag gab es laut dem BAG bereits 815 bestätigte Fälle. Bei 858 weiteren Fällen liegt ein erstes positives Resultat vor. Weitere Todesopfer sind nicht zu beklagen. Insgesamt starben in der Schweiz bisher vier Personen an der Covid-19-Erkrankung.

Nach Angaben des BAG wurden bis jetzt Fälle aus 23 Kantonen der Schweiz sowie aus dem Fürstentum Liechtenstein gemeldet.

Nach Angaben des BAG wurden bis jetzt Fälle aus 23 Kantonen der Schweiz sowie aus dem Fürstentum Liechtenstein gemeldet.

Notstand bis 29. März

Von einem gesamtschweizerischen Notstand sei in den Aussagen von Koch nicht die Rede gewesen, teilte das BAG am Donnerstagmittag mit. Die Schweiz befinde sich nach wie vor in der besonderen Lage. Wie angekündigt, werde der Bundesrat am Freitag über die Weiterführung des Veranstaltungsverbots und andere Massnahmen entscheiden und darüber informieren.

Am Mittwoch forderte das sich immer schneller ausbreitende Coronavirus in der Schweiz ein viertes Todesopfer. Während die Zahl der Infizierten schweizweit auf 645 Fälle anstieg, rief die Tessiner Regierung noch am selben Tag den Notstand aus und schloss alle nicht-obligatorischen Schulen. Laut Koch muss man sich nun mit dem Kanton Tessin solidarisch zeigen. Verschiedene Kantone hätten bereits ihre Hilfe angeboten.

Der Notstand soll bis zum 29. März gelten, wie es von der Regierung in Bellinzona hiess. Daneben werden ab Mittwochmitternacht auch sämtliche Kinos, Theater, Schwimmbäder, Diskotheken, Sportzentren und ähnliches geschlossen.

Gerichte verhandeln unter Ausschluss der Öffentlichkeit

In allen Tessiner Gerichten finden die Verhandlungen per sofort unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Zu jeder Zeit müssen Sicherheitsabstände eingehalten werden. Das Händeschütteln ist verboten. Journalisten sind noch zugelassen, müssen jedoch einen Sicherheitsabstand wahren, wie das Departement der Institutionen des Kantons Tessin am Donnerstagmorgen mitteilt.

Zugelassen zu den Gerichten sind nur Personen, die keine Atemwegsbeschwerden wie Husten oder Fieber haben. Jede Person, die ein Gericht im Kanton Tessin betritt, muss in einer Selbstdeklaration über ihren Gesundheitszustand Auskunft geben. Die einzelnen Gerichte könnten über weitere Massnahmen verfügen, teilt das Departement der Institutionen mit.

Mehr Rekruten bleiben in den Kasernen

Die Armee bleibt im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus derweil bei ihren bereits getroffenen Massnahmen. Allerdings behält sie über das kommende Wochenende mehr Rekruten in den Kasernen, um die Epidemie nicht anzuheizen.

Jeden Tag prüfe die Armee die Lage, sagte Sprecher Stefan Hofer auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Im gegenwärtigen Zeitpunkt behalte man die bereits getroffenen Massnahmen bei. Das könne sich aber rasch ändern, da die Situation sehr instabil sei.

Der Kanton Tessin rief zur Bewältigung der Coronavirus-Lage bereits die Armee zu Hilfe. Nach Angaben Hofers vom Donnerstag steht der Südkanton damit bisher allein da.

