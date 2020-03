Coronavirus: Belgien kritisiert Exportverbot für Atemschutzmasken

Die deutsche Regierung hatte am Mittwoch den Export von Atemmasken und anderer Schutzausrüstung wie Handschuhe und Schutzanzüge verboten. In Frankreich sind Schutzmasken nur noch auf Rezept erhältlich, vorhandene Reserven wurden beschlagnahmt.

Dem Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) zufolge wird es wegen ausbleibender Lieferungen aus China Schwierigkeiten bei der Versorgung etwa mit Schutzmasken geben.

EU-Staaten hätten laut EU-Vertrag das Recht, Exporte innerhalb des europäischen Binnenmarkts unter bestimmten Bedingungen einzuschränken, sagte eine Sprecherin der EU-Kommission am Freitag. Zu möglichen Gründen gehöre die öffentliche Gesundheit. Die Massnahmen müssten aber angemessen und gut begründet sein. Deutschland etwa habe die Massnahme am Mittwoch in Brüssel angemeldet, sagte sie weiter.

Die EU-Kommission beschäftigt sich auch mit der Ankündigung Frankreichs, alle Schutzmasken zu beschlagnahmen und nur noch an medizinisches Personal und auf Rezept auszugeben. Auch mit Tschechien, Litauen und Italien sei man wegen staatlicher Eingriffe in den Markt wegen des Coronavirus in Kontakt.

Ausserdem plant die EU-Kommission auch eine gemeinsame Beschaffung von Schutzmaterialien für Mitgliedstaaten mit entsprechendem Bedarf. Diese werde aber erst im April ausgeschrieben, sagte die Sprecherin.

(AWP)