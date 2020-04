Coronavirus: Bevölkerung in der Deutschschweiz hält sich weitgehend an Regeln

Hinweise mancher selbsternannter Ordnungshüter führten die Polizei zu Feuerstellen, wo sich Gruppen Jugendlicher aufhielten - so in den Kantonen Luzern und St. Gallen.

Dort rückte die Polizei innerhalb von 24 Stunden bis Sonntagmorgen über hundert Mal aus. In einem Fall wurden in einem Restaurant Gäste bewirtet. Gegen den Wirt wurde Anzeige erstattet. Mehr als 120 Ordnungsbussen stellte die St. Galler Stadtpolizei über das Wochenende aus, wie sie am Sonntag mitteilte.

In Luzern waren vor allem am Sonntag wieder mehr Menschen unterwegs, obwohl weite Teile des Seeufers in der Stadt gesperrt sind. Allerdings waren die Gruppen klein, und der vorgeschriebene Abstand wurde eingehalten, wie die Polizei gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Im ganzen Kanton wurden rund hundert Bussen verteilt.

In Zürich mussten zwar immer wieder Gruppen ermahnt werden, sich aufzulösen und den Abstand einzuhalten. Und obwohl auch einige Bussen verteilt wurden, kam es bis Sonntagmittag zu keinen grösseren Zwischenfällen, wie ein Polizeisprecher sagte. Es wurden auch keine zusätzlichen Plätze gesperrt - Teile des Seeufers in der Stadt sind es bereits.

Freiheit und Bussen in Basel

In Basel hingegen, wo das Thermometer am Sonntag 22 Grad erreichte, ist das Rheinbord zur Freude der Besucher noch immer frei zugänglich. Die Leute versuchten den Spagat zwischen Einhaltung der Behörden-Warnungen und dem natürlichen Bedürfnis, an den Rhein oder sonst in die Natur zu gehen, sagte ein Polizeisprecher.

In rund 130 Fällen musste die Kantonspolizei demnach Uneinsichtigkeit feststellen und habe mit einer Ordnungsbusse von 100 Franken wegen eines Verstosses gegen das Verbot von Menschenansammlungen im öffentlichen Raum reagiert. Seit dem 21. März seien am Rheinknie rund 200 Bussen verteilt worden.

In Bern waren am Samstag deutlich weniger Menschen in der Stadt unterwegs als vor der Corona-Krise, am Sonntag bevölkerten sich Strassen, Plätze und Ausflugsziele allerdings zunehmend. Aber auch die frühsommerlichen Temperaturen verleiteten nur wenige dazu, sich in grösseren Gruppen oder geringem Abstand zu bewegen.

Bussen seien zwar verteilt worden, aber im Vergleich zum letzten Wochenende scheinen viele Menschen einsichtiger geworden zu sein, mutmasst die Polizei.

Fahrverbot zum Flüelapass

Hingegen musste die Zufahrt zum Flüelapass in Graubünden gesperrt werden. Ausflügler hatten am Samstag auf einer Länge von zwei Kilometern rund hundert Fahrzeuge auf beiden Seiten der Strasse abgestellt. Die Kantonspolizei Graubünden spricht von einem Besucherrekord - trotz Aufforderung der Behörden, wegen des Coronavirus zu Hause zu bleiben.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) prüft derzeit, wie gewissenhaft sich die Bevölkerung in der Schweiz an die Massnahmen halte, wie der Coronavirus-Delegierte Daniel Koch am Samstag vor den Medien in Bern sagte.

(AWP)