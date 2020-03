Coronavirus: Brasiliens Präsident Bolsonaro ruft zu Rückkehr zur Normalität auf

Der Unmut hatte sich vor knapp einer Woche an dem aus der Sicht der Demonstrierenden laxen und widersprüchlichen Umgang des Präsidenten, aus dessen Delegation in die Vereinigten Staaten mindestens 23 Mitglieder positiv getestet wurden, mit dem Coronavirus entzündet. Einige bundesstaatliche und kommunale Verantwortliche sollten das "Konzept der verbrannten Erde" aufgeben, sagte Bolsonaro im Fernsehen. Während er die Covid-19-Pandemie wiederholt herunterspielt, haben einzelne Bundesstaaten und Städte restriktive Massnahmen umgesetzt. So verhängte der Gouverneur des Bundesstaates Sao Paulo, der mehr als 40 Millionen Einwohner hat, am Samstag als erster weitgehende Ausgangsbeschränkungen.

Sie sollen von Dienstag an für 15 Tage gelten. Rio de Janeiro hat sich innerhalb einer Woche weitgehend isoliert, Schulen und Geschäfte geschlossen, Verkehr zu Land und zu Luft unterbrochen, die Bewohner dazu aufgefordert, zu Hause zu bleiben. "Die Risikogruppe sind Personen über 60 Jahre. Wozu Schulen schliessen?", sagte Bolsonaro. Wie oft in Lateinamerika, wenn die Institutionen nicht funktionieren, ist die Solidarität unter den Menschen jedoch gross. Vielen schränken sich freiwillig ein. Die Zahl der Infizierten in Brasilien hat zuletzt 2000 überschritten, 46 Menschen sind bislang gestorben./mfa/DP/zb

