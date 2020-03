Coronavirus breitet sich in der Schweiz rasant aus

"Wir müssen die verletzlichen Gruppen besonders schützen", sagte Bundesrat Alain Berset am Freitag vor den Bundeshausmedien. Es gebe bei einem neuen Virus wie dem Sars-CoV-2 keine Immunität und keinen Impfstoff. Deshalb könne es sich schnell ausbreiten.

Innerhalb eines Tages verdoppelte sich die Zahl der Krankheitsfälle in der Schweiz. Die Anzahl Patienten stieg laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) auf 210, 181 davon waren am Freitag bestätigt, in 29 zunächst positiv getesteten Fällen waren Überprüfungen von einem zweiten Labor noch ausstehend.

Die Schweiz sei jetzt am Rande einer epidemischen Welle - rein technisch gesehen handle es sich sogar um eine Pandemie, sagte Daniel Koch, Leiter der Abteilung übertragbare Krankheiten beim BAG. Trotzdem verliefen die allermeisten Fälle mild.

Nur wenige Kantone verschont

Meldungen über Erkrankungen gab es laut dem BAG aus 20 Kantonen. Nur Uri, Ob- und Nidwalden, Glarus, Appenzell-Innerrhoden und Schaffhausen blieben vorerst verschont. Bislang starb in der Schweiz an der durch das Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 eine Frau in der Waadt. Die 74-Jährige hatte zuvor an einer chronischen Krankheit gelitten.

Die Behörden wollen es dem Virus weiter möglichst schwer machen, in der Bevölkerung zu zirkulieren. Sie verschärften darum ihre Verhaltensempfehlungen für die Bevölkerung am Freitag. Neu ist der Rat, keine Menschen zu gefährden, die ein erhöhtes Risiko haben, schwer zu erkranken.

Als besonders gefährdet durch das Coronavirus gelten Menschen ab 65 sowie Menschen mit chronischen Atemwegserkrankungen, Bluthochdruck, Diabetes, geschwächtem Immunsystem, Herz-Kreislauf-Krankheiten und Krebs.

Der Bund empfiehlt Angestellten unter anderem Home Office. Zudem sollen sie etwa Fahrten in öffentlichen Verkehrsmitteln zu den Stosszeiten nach Möglichkeit vermeiden und den Freizeitverkehr reduzieren.

Die Spitäler und Heime verschärften derweil ebenfalls ihre Massnahmen. Mehrere Kliniken erlauben ab sofort pro Patient nur noch zwei Besucher am Tag. Kinder und Besuche bei älteren Patienten sind nur noch in Ausnahmefällen erlaubt. Die Massnahmen gelten etwa am Berner Inselspital oder am Luzerner Kantonsspital.

Bundesrat schickt Armee ins Tessin

Um die zivilen Behörden und die Gesundheitsdienste im Land zu entlasten, sollen nun auch Armeeangehörige eingesetzt werden. Dazu braucht es ein Gesuch eines Kantons an den Bund. Maximal 800 Personen könnten während dreier Wochen eingesetzt werden, wie der Bundesrat an seiner Sitzung vom Freitag beschloss.

Bereits bewilligt wurde ein Gesuch aus dem Tessin. Diesem werden nun zwei Ambulanzen zur Verfügung gestellt. Gemäss Militärgesetz muss die Bundesversammlung den Assistenzdiensteinsatz genehmigen, wenn mehr als 2000 Angehörige der Armee aufgeboten würden oder der Einsatz länger als drei Wochen dauern würde.

Die Schweiz befinde sich aber weiterhin weit weg von einer ausserordentlichen Lage, die Notrecht rechtfertigen würde, betonte Bundesrat Berset vor den Medien.

Ob das vergangene Woche erlassene Verbot von Grossveranstaltungen über 1000 Personen über den 15. März hinaus gilt, entscheidet der Bundesrat voraussichtlich nächsten Freitag. Auch über weitere Begleitmassnahmen will er dann entscheiden. Wird das Verbot verlängert, prüft der Bund bis am 20. März Massnahmen zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen.

Sechseläuten gefährdet

Schliesslich macht der Bund auch finanzielle Mittel locker. Fünf Millionen Franken hat der Schweizerische Nationalfonds (SNF) für die Forschung über das Coronavirus gesprochen. Internationale Gesundheitsorganisationen werden mit weiteren vier Millionen Franken unterstützt.

Landesweit wurden auch am Freitag eine Reihe von weiteren geplanten Veranstaltungen abgesagt respektive verschoben, darunter etwa das grösste Schweizer Spielfestival Ludesco in La Chaux-de-Fonds NE. Im vergangenen Jahr hatte die Veranstaltung 10'000 Spielende in den Neuenburger Jura gelockt.

Um eine Durchführung bangen die Organisatoren des Zürcher Sechseläutens am 17. April. Als finanzielle Vorsichtsmassnahme entschieden sie am Freitag, den Druck des Festmagazins um zehn Tage zu verschieben. Abgesagt würden allenfalls der Umzug und die Verbrennung des Böögg auf dem Sechseläutenplatz. Die Zünfte könnten den Organisatoren zufolge aber voraussichtlich kleine Anlässe in den Zunfthäusern durchführen.

