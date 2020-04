Coronavirus: Brüssel billigt Garantien für Handelskreditversicherungen

In der Corona-Krise hat die EU-Kommission deutsche Garantien für Kreditversicherungen im Handel gebilligt. Die Regelung soll verhindern, dass Händler auf unbezahlten Rechnungen sitzen bleiben. Die Massnahmen würden helfen, den Geschäftsbetrieb fortzusetzen, erklärte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Dienstag in Brüssel.