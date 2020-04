Coronavirus: Bundesrat stockt Wirtschaftshilfe auf - Viele Fragen bleiben offen

So hat der Bundesrat am Freitag beispielsweise kein Hilfspaket für Kitas beschlossen, obwohl ein solches von vielen Seiten gefordert wird. Das Gleiche gilt für einen Rettungsschirm für die Medienbranche. Auch die rund 270'000 Selbstständigerwerbenden, die derzeit keine Unterstützung vom Bund bekommen, warten weiter auf Antworten. Die umstrittene Arbeitspflicht für Angehörige von Risikogruppen ist weiterhin in Kraft, und die Schulen wissen nicht, wie es nach dem 19. April weitergeht.

Einige dieser Fragen will der Bundesrat in den nächsten Tagen beantworten, etwa jene nach Entschädigungen für Selbstständige oder die Verlängerung der Massnahmen. Andere Diskussionen gehen weiter, laut Innenminister Alain Berset etwa jene über das Hilfspaket für Kitas. Bei den Regeln für Risikogruppen sind die Sozialpartner im Gespräch.

Kapitalhungrige KMU

Rasch reagiert hat der Bundesrat aber auf den enormen Kapitalhunger der Unternehmen. Bis am Donnerstag waren über 76'000 Überbrückungskredite an KMU vergeben worden, wie Finanzminister Ueli Maurer vor den Bundeshausmedien sagte. Von den 20 Milliarden Franken, die dafür zur Verfügung standen, waren 14,3 Milliarden Franken vergeben.

Damit das Geld nicht ausgeht und die Unternehmen liquide bleiben, hat der Bundesrat den Verpflichtungskredit am Freitag von 20 auf 40 Milliarden Franken verdoppelt. Er gehe nicht davon aus, dass alle der 400'000 betroffenen Unternehmen einen Kredit beantragten, sagte Maurer. "Aber die Zahlen zeigen, dass das Bedürfnis nach wie vor vorhanden ist."

Das Missbrauchsrisiko hält der Finanzminister nach wie vor für klein, obwohl die Angaben bei der Kreditvergabe nicht überprüft werden. Trotzdem zieht der Bundesrat die Schraube nun an und will genauer hinschauen. Die Finanzkontrolle hatte diese Woche vor Missbrauch gewarnt und Kontrollen angekündigt.

Richtlinien für Inventar

Reagiert hat der Bundesrat auch auf die mangelhafte Abstimmung bei der Beschaffung medizinischer Güter. Die Kantone müssen dem Koordinierten Sanitätsdienst (KSD) künftig ihre aktuellen Bestände an wichtigen medizinischen Gütern wie Beatmungsgeräten, chirurgischen Masken, Schutzausrüstung oder Schutzanzügen übermitteln. Haben sie Bedarf, müssen sie den KSD um Zuteilung ersuchen.

Das Material wird aufgrund der Versorgungslage und der aktuellen Fallzahlen an die Kantone ausgegeben. Geregelt hat der Bundesrat zudem, wie der Bund die Kantone und Organisationen beim Kauf von wichtigen medizinischen Gütern unterstützen kann. Schutzausrüstungen und bestimmte Arzneimittel werden einer Exportkontrolle unterstellt.

Die Rückholaktion des Aussendepartements EDA läuft derweil auf Hochtouren. Neben den bereits 17 durchgeführten Sonderflügen sind bis am Wochenende vier weitere Transporte geplant. Bis am Freitag sind mehr als 2100 Schweizer Staatsangehörige sowie 1600 Ausländerinnen und Ausländer nach Hause transportiert worden. Umgekehrt wurden rund 800 Schweizerinnen und Schweizer von ausländischen Partnerstaaten ausgeflogen. Für gestrandete Personen bietet die Schweiz im Ausland konsularischen Schutz an.

Mehr Ansteckungen

Die Zahl der Ansteckungen in der Schweiz ist derweil weiter gestiegen. Inzwischen sind fast 20'000 Personen infiziert, 572 Menschen sind an den Folgen der Krankheit gestorben. Die Zahlen stiegen zwar nicht mehr steil an, doch der Höhepunkt sei noch nicht erreicht, sagte Gesundheitsminister Berset. Sorgen macht ihm das schöne Wetter. Er richtete noch einmal einen eindringlichen Appell an die Bevölkerung, trotzdem zu Hause zu bleiben und die Regeln einzuhalten.

Darüber, wie es in den nächsten Tagen und Wochen weitergeht, wagte Berset keine Prognose. Die Behörden haben bereits klargemacht, dass weitere Einschränkungen möglich sind. Offen ist auch, ob und bis wann jene Massnahmen verlängert werden, die bis zum 19. April gelten. Dazu gehört etwa die Schliessung der Schulen. Das soll laut Berset in den nächsten Tagen entschieden werden, allenfalls kurz nach Ostern.

Bereits verlängert hat der Bundesrat die speziellen Massnahmen im Tessin. Der Kanton darf seine Wirtschaft weiterhin stärker einschränken als der Rest der Schweiz. Und für Hobbygärtnerinnen und -gärtner hat einer eine Erleichterung beschlossen: Mit Blick auf die angebrochene Pflanzsaison entschied er, dass Kunden vorab bestelltes Material in Gärtnereien abholen dürfen.

