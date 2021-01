Coronavirus: Bundesrat will die Schrauben deutlich anziehen

Den definitiven Entscheid will der Bundesrat nach der üblichen Konsultation der Kantone an seiner nächsten Sitzung fällen, wie er am Mittwoch mitteilte. Dann will er auch über Hilfen zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen entscheiden.

Als mögliche Verschärfungsmassnahmen nannte der Bundesrat am Mittwoch die Verpflichtung zu Home-Office, die erneute Schliessung von Läden, eine stärkere Einschränkung von Menschenansammlungen und privaten Veranstaltungen, einen erhöhten Schutz von Risikopersonen und Massnahmen am Arbeitsplatz. Der Bund erwartet zudem von den Kantonen mögliche Massnahmen in den obligatorischen Schulen.

Es sei bereits heute absehbar, dass die Fallzahlen in den nächsten Wochen nicht deutlich und nachhaltig sinken würden, begründete der Bundesrat das angestrebte Verschärfungspaket. Die Zahlen der Ansteckungen, Hospitalisationen und Todesfälle sowie die Belastung des Gesundheitspersonals seien nach wie vor sehr hoch.

In einer Woche werde man die Lage besser einschätzen können, sagte Gesundheitsminister Alain Berset vor den Bundeshausmedien. "Alle sind sehr müde auf dem Weg des Marathons, aber wir müssen den Weg weiter gehen." Es sei nun nicht der Zeitpunkt, Massnahmen zu lockern. Es gehe nun darum, dass sich die Schweiz auf einen schnellen Anstieg der Fallzahlen vorbereite.

Kantone mit im Boot

Die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) signalisierte Unterstützung für den Bundesrat. Die GDK könne nachvollziehen, dass die Landesregierung die Erleichterungen für Kantone mit einer günstigen epidemiologischen Entwicklung aufgehoben habe.

In den kommenden Wochen müssten Bund und Kantone ihre Anstrengungen zur Eindämmung der Epidemie auf jeden Fall noch intensivieren. Möglicherweise sei eine Verschärfung der Massnahmen unumgänglich.

"Katastrophal" sei die Verlängerung des Beizen-Lockdowns, sagte Gastrosuisse-Präsident Casimir Platzer gegenüber Keystone-SDA-Video. Das sei lediglich Symbolpolitik und es gebe keine Nachweise, dass es im Gastgewerbe zu mehr Ansteckungen komme.

Mit der Verlängerung verdoppeln sich laut Platzer die Ausfälle in der Gastrobranche von 2,5 auf 5 Milliarden Franken. "Wir fordern deshalb sofort Ausfallentschädigungen."

Annäherung an Taskforce

Die Stossrichtung des Bundesrates nähert sich damit zunehmend den Empfehlungen der wissenschaftlichen Taskforce des Bundes an. Taskforce-Präsident Martin Ackermann erneuerte im "Tagesgespräch" von Radio SRF die Einschätzung, dass es "flächendeckende starke Massnahmen analog des Lockdowns im vergangenen März" brauche, um die Fallzahlen nachhaltig zu senken. Andererseits sei zentral, dass man den betroffenen Branchen und Personen schnell und unkompliziert mit Entschädigungen helfe.

Weiter sei aus Sicht der Taskforce bedeutsam, dass möglichst schnell möglichst viele Menschen geimpft werden. "Jeder Tag bringt sehr viel: man rettet Menschenleben und verhindert wirtschaftliche Schäden." Ackermann sagte weiter, die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, scheine in der Bevölkerung zuzunehmen. "Erschöpfung und Müdigkeit angesichts der andauernden Krise führen eventuell zur Einschätzung, dass die Impfung eine Lösung und ein Ausweg ist."

4808 neue positiv getestete Fälle

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Mittwoch innerhalb von 24 Stunden 4808 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Gleichzeitig registrierte das BAG 65 neue Todesfälle und 220 Spitaleinweisungen.

Der sieben-Tage-Schnitt für die vergangene Woche lag bei 3355 Fällen pro Tag, das sind rund 100 bestätigte Fälle weniger als der durchschnittliche Tageswert eine Woche zuvor.

19'425 Personen mussten bisher wegen einer Covid-19-Erkrankung im Spital behandelt werden. Die Zahl der Todesfälle durch oder im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung belief sich auf 7434.

Unterdessen sind gemäss BAG in der Schweiz bis am Mittwochmorgen insgesamt 37 Fälle des mutierten Coronavirus' aus Grossbritannien und Südafrika nachgewiesen worden. 34 der Fälle betrafen die Variante aus Grossbritannien, drei die Mutation aus Südafrika.

Niederlande neu auf Quarantäneliste

Die Schweiz hat am Mittwoch wiederum ihre Quarantäneliste angepasst. Ab 15. Januar müssen Personen aus 19 Ländern oder Gebieten - darunter die Niederlande und erneut Tschechien - nach der Einreise in Quarantäne. Neu auf der Liste steht ab 15. Januar auch das EU-Land Dänemark. In Daneben sind in Europa Grossbritannien, Schweden, Litauen, Luxemburg, Slowenien, Kroatien, Serbien, Montenegro, San Marino, Andorra und Georgien aufgeführt.

Als letzter Zentralschweizer Kanton hat am Mittwoch Luzern beschlossen, am Freitag seine Skigebiete wieder öffnen. Der Bundesrat hatte zuvor entschieden, die Hoheit über den Skibetrieb weiterhin bei den Kantonen zu belassen.

