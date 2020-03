Coronavirus: China stellt Aufhebung von Quarantäne in Hubei in Aussicht

In China hat ein ranghoher Regierungsvertreter die baldige Aufhebung der Quarantäne in der von der Coronavirus-Epidemie besonders betroffenen Provinz Hubei in Aussicht gestellt. "Der Tag, auf den alle warten, ist nicht mehr sehr weit entfernt", sagte der Vize-Generalsekretär des Staatsrats, Ding Xiangyang, am Freitag vor Journalisten.