Coronavirus: Dänemark legt weitere Bereiche des öffentlichen Lebens still

Am Dienstag war die Zahl der Infizierten in Dänemark auf 977 gestiegen. Vier Menschen starben am Virus Covid-19.

Dänemarks Königin Margrethe forderte ihre Landsleute am Abend in einer Fernsehansprache auf, den Anweisungen der Regierung zu folgen und zu Hause zu bleiben. "Das Coronavirus ist ein gefährlicher Gast. Er verbreitet sich wie ein Ring auf dem Wasser", mahnte sie. "Jetzt zeigen wir Zusammenhalt, indem wir Abstand halten." Margrethe beklagte, dass nicht alle die Situation ernst nähmen und trotzdem feierten. "Das ist gedankenlos und rücksichtslos."/sh/DP/fba

(AWP)