Coronavirus: Düstere Prognosen für Schweizer Wirtschaft wegen Teil-Stillstand

Im Gastgewerbe liegt der Ausfall bei über 80 Prozent, im Detailhandel und in der Transportbranche sind 50 bis 60 Prozent der Produktivität verloren gegangen. Dies sagte Eric Scheidegger, Leiter der Direktion für Wirtschaftspolitik im Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), am Ostersamstag vor den Bundeshausmedien.

Zwei Rezessionsszenarien

Scheidegger stellte zwei Negativszenarien vor, die von einer schwereren Rezession ausgehen als zunächst angenommen. Einen mit diesen Szenarien vergleichbaren Konjunktureinbruch hatte es in der Schweiz zum letzten Mal 1974 gegeben: Damals war das Schweizer BIP im Zuge der Erdölkrise um 6,7 Prozent abgesackt.

Im Szenario "V-Rezession" - ein BIP-Rückgang mit zügiger Erholung - würde sich die Schweizer Wirtschaft nach dem Minus von 7 Prozent immerhin 2021 wieder mit einem massiven BIP-Anstieg von plus 8 Prozent erholen.

Noch gravierender wäre das Szenario "L-Rezession", wo es nach einem massiven Einbruch nur noch zu einer schwachen Erholung käme: Dabei würde die Wirtschaft 2020 in der Grössenordnung von 10 Prozent schrumpfen und 2021 nur gerade wieder 3 Prozent zulegen.

"Die gute Nachricht"

Bis Montag gab es nach Angaben des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) 25'580 laborbestätigte Covid-19-Fälle, 280 mehr als am Vortag. Die Zahl der neuen Fälle nahm über Ostern zwar immer noch täglich zu, aber weniger stark als zuvor. "Das ist die gute Nachricht", sagte Daniel Koch, Delegierter des BAG für Covid-19, am Samstag.

Am Sonntag hatte das BAG noch 400 neue Fälle innerhalb eines Tages gemeldet und am Samstag deren 592. Die Fallzahlen unterlägen einer wöchentlichen Schwankung mit jeweils tieferen Zahlen am Wochenende, merkte das BAG in seinem Situationsbericht am Montag dazu an.

Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Erkrankung hat an Ostern die 1000er-Grenze überschritten: Sie stieg bis Montagabend auf mindestens 1139, wie eine Analyse der Nachrichtenagentur Keystone-SDA der auf den Internetseiten der Kantone vorliegenden Daten ergab.

Die Agentur aktualisiert die Zahlen zweimal täglich, mittags und abends. Obwalden und Appenzell Innerrhoden sind gemäss dieser Zählung die einzigen Kantone ohne Todesopfer.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) gab die Zahl der Toten mit 885 an. Es bezog sich dabei auf die Meldungen, die die Laboratorien sowie Ärztinnen und Ärzte im Rahmen der Meldepflicht bis Montagmorgen übermittelt hatten. Die Zahl könne deshalb von den Zahlen, die die Kantone meldeten, abweichen, schrieb es.

Armee will Einsatz reduzieren

Zur Unterstützung bei der Bewältigung der Corona-Pandemie hatte Verteidigungsministerin Viola Amherd Mitte März "die grösste Mobilmachung seit dem Zweiten Weltkrieg" angekündigt. Von den bisher aufgebotenen 5000 Armeeangehörigen, war bisher aber nur ein Teil im Einsatz.

Ab nächster Woche solle diskutiert werden, wie das Gleichgewicht zwischen Ressourcen und Nachfrage verbessert werden könne, sagte Brigadier Raynald Droz am Samstag vor den Medien. Nach Ostern würden Urlaube gewährt, zudem könnten Armeeangehörige laut Droz auch auf Pikett gesetzt werden

Droz konterte den Vorwurf, dass die Armee mit dem Aufgebot übertrieben habe. Vor sechs Wochen habe man keine Ahnung gehabt, wie das ablaufen werde. Darum habe man das Maximum getan. "All in plus" heisst die von der Armee gewählte Variante. Diese beinhaltete die Mobilisierung sämtlicher Sanitätstruppen.

(AWP)