Das Virus stelle eine Bedrohung für die Rally am Aktienmarkt dar. Zwar hat die Coronavirus-Angst im Januar einen weltweiten Ausverkauf ausgelöst, die Verluste waren jedoch nur von kurzer Dauer. Weltweit werden Aktien in der Nähe von Rekordhöhen gehandelt, da Marktteilnehmer erwarten, dass die Auswirkungen der Epidemie begrenzt sein werden und China die Unterstützung für seine Wirtschaft verstärken wird. Goldmans Peter Oppenheimer warnt jedoch vor Selbstzufriedenheit.

"Die Aktienmärkte sind zunehmend kurzfristigen Abwärtsüberraschungen beim Gewinnwachstum ausgesetzt", schrieb Oppenheimer, Chief Global Equity Strategist bei Goldman, in einer Mitteilung vom 19. Februar. "Während ein anhaltender Bärenmarkt nicht wahrscheinlich ist, erscheint eine kurzfristige Korrektur viel wahrscheinlicher."

"Ausstrahlungseffekte" durch eine schwächere chinesische Nachfrage sind für die Regional- und Weltwirtschaft im Vergleich zu ein oder zwei Jahrzehnten zuvor „dramatisch wichtiger", und laut Oppenheimer macht der Tourismus allein 0,4 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts aus.

Gewinne in Europa werden stark belastet

Er schätzt, dass ein Rückgang des weltweiten umsatzgewichteten BIP um einen Prozentpunkt die Gewinne in Europa um etwa 10 Prozent belasten und sie damit auf negatives Terrain führen würde. Das Engagement des Euro Stoxx 50 Index in China ist aufgrund von Sektoren wie Banken, Autoherstellern und Luxusaktien etwa doppelt so hoch wie das des S&P 500.

"Angesichts des relativ schwachen Gewinnwachstums gibt es wahrscheinlich zu viel Selbstzufriedenheit, und wir könnten einige negative Ergebnisse sehen", sagte Oppenheimer in einem Interview mit Bloomberg TV am Dienstag. "Und Bewertungen sind anfällig für einen Rückschlag."

Während die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Korrektur hoch sei, dürfte die Widerstandsfähigkeit des globalen Konjunkturzyklus die Aktienmärkte im nächsten Jahr und darüber hinaus auf relativer Basis positiv unterstützen, so Goldman.

