China hat am Sonntag erneut einen Rückgang bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus ausserhalb der besonders betroffenen Provinz Hubei gemeldet. Insgesamt stieg die Zahl der Infektionen aber auf fast 77'000. WHO-Experten warnten vor Prognosen über die Entwicklung der Epidemie, da in anderen Ländern die Zahl der Erkrankungen teilweise drastisch zunahm. So stieg in Italien, wo bereits zwei Menschen an den Folgen des neuartigen Virus starben, die Zahl der Infizierten auf mehr als hundert. Die Regierung hatte bereits am Samstagabend angekündigt, die betroffenen Gebiete in der Lombardei und in Venetien im Norden würden abgeriegelt. In Südkorea legte die Zahl der Infizierten sprunghaft auf 602 zu, fünf Menschen starben nach der Ansteckung mit dem Virus, das eine Lungenkrankheit auslösen kann.

Die chinesischen Gesundheitsbehörden teilten mit, es habe nur 18 neue Infektionsfälle ausserhalb Hubeis gegeben. Das sei die niedrigste Zahl, seit im Januar mit der Veröffentlichung der Daten begonnen wurde. Erstmals seit Bekanntwerden des Ausbruchs seien am Samstag in Peking, Zhejiang und Sichuan keine neuen Infektionen gemeldet worden. Insgesamt gebe es aber 648 neue Fälle. Damit stieg die Zahl der Infizierten im chinesischen Kernland auf 76'936. Bislang starben den Behörden zufolge 2442 Menschen. Die bis Samstagabend bekannten neuen Todesfälle seien alle aus Hubei gemeldet worden.

In den chinesischen Staatsmedien wurden die Menschen davor gewarnt, in ihren Schutzmassnahmen nachzulassen. China habe den Wendepunkt bei der Verbreitung der Krankheit noch nicht erreicht. Experten beobachten, ob es wegen der Lockerung von Reisebeschränkungen und der Rückkehr zahlreicher Wanderarbeiter in die Fabriken und Büros zu einer neuen Ansteckungswelle kommt.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) äusserte sich besorgt über Krankheitsfälle ohne erkennbare Verbindung zu China. Viele Menschen hätten sich angesteckt, ohne dass sie nach China gereist wären oder Kontakt mit einer Person gehabt hätten, bei der das Coronavirus nachgewiesen worden sei, schrieb WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus auf Twitter.

Allein in der Lombardei 89 Infizierte

In Europa ist Italien das Land, das am stärksten vom Coronavirus betroffen ist. In der Lombardei sei die Zahl der Infektionsfälle auf 89 gestiegen, teilte der Präsident der Region Lombardei, Attilio Fontana, im Sender Sky TV mit. Damit hätten sich in Italien insgesamt mehr als hundert Menschen angesteckt. Neben der Lombardei sind auch in Venetien Fälle bekanntgeworden, einige wenige auch in Süditalien.

In den betroffenen Regionen im Norden wurden Schulen und Universitäten geschlossen. Sportveranstaltungen, darunter drei Fussballspiele der ersten Liga, wurden abgesagt. Das Virus hat sich in Italien vermutlich von Codogno, einer Kleinstadt in der Nähe von Mailand, ausgebreitet. Dort wurde der erste bekannte Patient in der Lombardei, ein 38-jähriger Mann, behandelt. Nach Erkenntnissen der Gesundheitsbehörden hatten all diejenigen, die positiv getestet wurden, am 18. oder 19. Februar Kontakt mit der Notaufnahme und dem Krankenhaus in Codogno. Der 38-Jährige sei erkrankt, nachdem er einen Freund getroffen habe, der kurz zuvor nach China gereist war. Der China-Reisende selbst sei negativ getestet worden.

In Südkorea, wo die Zahl der Infektionen am Wochenende drastisch anstieg, stehen die meisten Fälle der Gesundheitsbehörde zufolge in Zusammenhang mit einer Kirche in der Stadt Daegu im Südosten des Landes. Dort hatte eine 61-jährige Frau, die als "Patient 31" bekannt ist und vergangene Woche positiv auf das Virus getestet wurde, den Gottesdienst besucht. Die Frau war in jüngster Zeit nicht ins Ausland gereist. Daegu und Cheongdo, wo das Virus sich über ein Krankenhaus verbreitet hat, wurden zu Zonen mit besonderen Vorsorgemassnahmen erklärt.

(Reuters)