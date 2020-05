"Ich verstehe, dass die Menschen wegen einiger neuer Bestimmungen enttäuscht sein werden", schrieb der konservative Politiker in einem Beitrag für die Zeitung "Mail on Sunday". "Wir versuchen etwas zu tun, was niemals zuvor getan wurde - das Land aus der völligen Schliessung herausführen, und das auf eine Weise, die sicher ist und nicht Gefahr läuft, all Ihre harte Arbeit zu opfern." Vielfach wird allerdings bemängelt, dass Johnsons Regierung verwirrende Signale sendet. Die Kritik schlägt sich in den Umfragewerten nieder. Nach einer Erhebung für den "Observer" lehnt erstmals eine Mehrheit den Kurs der Regierung ab. 42 Prozent der Briten sind nicht damit einverstanden, wie sie mit der Epidemie umgeht. 39 Prozent stimmen der Regierungspolitik zu.

Am Mittwoch hatte die Regierung begonnen, in England schrittweise die Beschränkungen zu lockern. So werden Menschen, die nicht von zu Hause aus arbeiten können, ermuntert, wieder an ihre Arbeitsstätten zu gehen. Öffentliche Verkehrsmittel sollen aber möglichst gemieden werden. Freunde und Verwandte dürfen nicht nach Hause eingeladen werden, doch wer eine Wohnung verkaufen will, darf Interessenten einlassen. Für die Menschen in Wales, Nordirland und Schottland gilt das nicht, denn dort halten die halb-autonomen Regionen an den Einschränkungen des öffentlichen Lebens fest.

Johnson schrieb in seinem Gastbeitrag, ihm sei klar, dass die Regierung von den Menschen etwas Komplexeres verlange als einfach zu Hause zu bleiben. "Aber das ist ein komplexes Problem, und wir müssen auf die Vernunft der britischen Bevölkerung vertrauen." Bislang sind nach offiziellen Angaben rund 34'500 Menschen gestorben, nachdem bei ihnen die vom Coronavirus ausgelöste Atemwegserkrankung Covid-19 festgestellt worden war. Das ist die höchste Zahl in Europa.

Wirtschaftsaktivität stark belastet

Zugleich lasten die Einschränkungen auf der Wirtschaft, die im März um 5,8 Prozent geschrumpft ist. Die Bank of England schätzt, dass die Wirtschaftsaktivität im zweiten Quartal um fast 25 Prozent zurückgehen könnte. "Wir können keine Situation haben, in der wir unsere Wirtschaft und unsere Schulen und unseren öffentlichen Dienst dauerhaft geschlossen halten", sagte Kabinettsminister Michael Gove dem Fernsehsender BBC. "Denn die Folgen für die Gesundheit wären dann genauso schädlich."

Nach Einschätzung des Expertengremiums OBR hat die Wirtschaft in Grossbritannien wohl das Schlimmste hinter sich, wird sich aber voraussichtlich nur langsam von der Corona-Krise erholen. Es sei nicht zu erwarten, dass die Wirtschaft sich rasch wieder so bis zum Jahresende entwickeln werde, wie man das ohne Pandemie prognostiziert hätte, sagte der Chef des Office for Budget Responsibility (OBR), Robert Chote, der BBC.

(Reuters)